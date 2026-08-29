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تصريح برلماني عن حملة مكافحة الفساد: محاباة لبعض الشخصيات المتورطة
خاص السومرية
2026-08-29 | 05:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
214 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اكد النائب عن
كتلة العقد الوطني
عبد الأمير المياحي
، اليوم السبت، دعمه لحملة مكافحة الفساد، فيما أشار الى وجود محاباة لبعض الشخصيات المتورطة بملف مصفى
بيجي
.
وقال المياحي لـ
السومرية نيوز
، ان "حملة مكافحة الفساد ندعو لها من زمن بعيد لان الفساد انهك
الحكومة العراقية
"، مبينا "اننا مع مكافحة الفساد وداعمين لها".
واعرب عن امله "ان لا تكون هناك محاباة لبعض الجهات والشخصيات السياسية في موضوع مكافحة الفساد"، لافتا الى "اننا ندعم الحكومة بالتشريعات وإصدار القوانين والدعم المعنوي في الذهاب بمكافحة الفساد".
ودعا الحكومة الى "ان تكون منصفة امام العراقيين"، مشيرا الى ان "هناك معلومات بشأن ملف مصفى
بيجي
والملفات الأخرى، وهو وجود محاباة لبعض الشخصيات ولاتزال تتمتع بالحرية".
واكد ان "ذلك يضعنا بموقف الشك"، داعيا "الحكومة الى اعادة النظر في هذا الجانب".
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