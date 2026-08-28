في عالم ، حيث تختلف النماذج في كثير من الإجابات والآراء، يبدو أنّ ثلاثة من أبرز الأسماء اتفقوا هذه المرّة على أمرٍ واحد: موقع من أبرز المواقع الإلكترونية في .





لكن وراء هذا الموقع قصّة تمتد لأكثر من 15 عامًا من التطوير والابتكار، بدأت منذ عام 2011، عندما بدأت الشراكة بين السومرية وشركة "سوفت ايمباكت" أو “Softimpact”.



وخلال هذه السنوات، مرّ موقع السومرية وتطبيق الهاتف المحمول بمراحل متعددة من التطوير وإعادة التصميم والتحسين، وصولًا إلى التجربة الرقمية التي يقدمها اليوم، إلى جانب خدمات OTT ومنصات النشر الإلكتروني.



ويقف وراء هذا التطور المستمر نظام TheWALL 360، منصة النشر الرقمي التابعة لشركة



التكنولوجيا وحدها لا تكفي

ورغم أهمية التكنولوجيا، فإنّ بناء منصة رقمية ناجحة لا يعتمد على التقنيات وحدها، بل على التعاون المستمر بين الفرق التي تقف خلفها.



وعلى مدار أكثر من عقد، عمل كلّ من فريق السومرية و فقد طُرح على كل من ChatGPT وGemini وClaude سؤال بسيط:" ما أفضل موقع إلكتروني في "؟ وكانت النتيجة لافتة، إذ اتجهت الإجابات إلى موقع .لكن وراء هذا الموقع قصّة تمتد لأكثر من 15 عامًا من التطوير والابتكار، بدأت منذ عام 2011، عندما بدأت الشراكة بين السومرية وشركة "سوفت ايمباكت" أو “Softimpact”.وخلال هذه السنوات، مرّ موقع السومرية وتطبيق الهاتف المحمول بمراحل متعددة من التطوير وإعادة التصميم والتحسين، وصولًا إلى التجربة الرقمية التي يقدمها اليوم، إلى جانب خدمات OTT ومنصات النشر الإلكتروني.ويقف وراء هذا التطور المستمر نظام TheWALL 360، منصة النشر الرقمي التابعة لشركة Softimpact ، التي تطورت قدراتها بالتوازي مع احتياجات السومرية، لتوفر أدوات متقدمة لإدارة المحتوى والنشر والتحليلات وتجارب الهاتف المحمول وخدمات OTT وغيرها.ورغم أهمية التكنولوجيا، فإنّ بناء منصة رقمية ناجحة لا يعتمد على التقنيات وحدها، بل على التعاون المستمر بين الفرق التي تقف خلفها.وعلى مدار أكثر من عقد، عمل كلّ من فريق السومرية و Softimpact على تطوير الموقع بشكل متواصل، عبر إضافة ميزات جديدة، وتحديث التصميم، وتحسين تجربة المستخدم، واعتماد تقنيات حديثة تواكب التطور المتسارع في عالم الإعلام الرقمي. وأسهمت هذه الشراكة في تحقيق إنجازات لافتة، من بينها تصنيف السومرية في المرتبة الرابعة ضمن أفضل 100 موقع عربي لعام 2025، في خطوة عكست مسيرة طويلة من العمل على تطوير التجربة الرقمية للمستخدمين.



ولا يبدو أنّ هذه الرحلة قد وصلت إلى نهايتها، إذ تستعد السومرية للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور الرقمي، من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات عبر TheWALL AI.



وبعد سنوات من الشراكة والابتكار، يبدو أنّ الرسالة المشتركة بين السومرية و

فالرحلة الرقمية للسومرية لم تنتهِ بعد. وبينما يشهد قطاع الإعلام تحولًا متسارعًا بفعل الذكاء الاصطناعي، تسعى السومرية إلى مواصلة تطوير منصاتها الرقمية والاستفادة من التقنيات الجديدة لتقديم تجارب أكثر تطورًا للمستخدمين.وبعد سنوات من الشراكة والابتكار، يبدو أنّ الرسالة المشتركة بين السومرية و Softimpact واضحة: الحفاظ على ما تحقّق، مع مواصلة العمل على ما هو قادم.

