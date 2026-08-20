الخليج العربي أم الفارسي.. تحد أزلي يعود للواجهة بين قاليباف والحلبوسي والتاريخ يحدد التسمية

ولتحديد أي التسميتين أقدم تاريخيًا، ينبغي الرجوع إلى المصادر والخرائط والوثائق التي تناولت المنطقة عبر العصور.



ونشر الايراني خلال زيارته الاخيرة الى ، يوم أمس، صورة ولوحظ خلفه صورة للخليج وعليها كتابة فارسية بمعنى الفارسي.

وعلق ناشطون على صورة الشخصيتين، فعلى منشور قاليباف أشار البعض الى ان التاريخ يشير فعلاً الى ان الخليج كان يسمى (خليج فارس)، فيما عارض اخرين التسمية وقال ان الخليج عربي منذ العصور القديمة وكانت بلاد فارس قد استولت عليه.ونفس الطريقة حدثت على منشور هيبت ، فالبعض أشاد بموقف رئيس وقال ان الرد يستحق ان يكون بهذه السرعة، فيما أشار البعض الى ان لا يمتلك خلفية تاريخية وان الخليج كان يسمى خليج حتى في زمن الحكم العثماني قبل مئات السنين.وفي الجهة الأخرى، علق ناشطون على كلا المنشورين بأنها عبارة عن صراح سياسي ولا ينبغي ان يأخذ هذا الاهتمام الكبير ولغة التصعيد والحروب يجب ان تنتهي مع إعطاء كل ذي حق حقه.نبذة تاريخيةأولًا: التسمية في العصور القديمةتشير المصادر التاريخية والجغرافية القديمة إلى استخدام تسمية مرتبطة ببلاد فارس للإشارة إلى الخليج. فقد استخدم الجغرافيون والكتّاب اليونانيون القدماء تعبير "الخليج الفارسي" (Persian Gulf)، وهو اسم ارتبط بوجود الفارسية على الضفة الشرقية للخليج.واستمرت هذه التسمية في العديد من المصادر الجغرافية خلال العصور اللاحقة، بما في ذلك مصادر إسلامية وعربية، حيث ظهرت تعبيرات مثل بحر فارس و خليج فارسثانيًا: التسمية في المصادر العربية والإسلاميةلم يكن استخدام اسم الخليج الفارسي مقتصرًا على المصادر الأوروبية أو ، بل ظهر كذلك لدى عدد من الجغرافيين والمؤرخين . وكانت بلاد فارس جزءًا مهمًا من المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة، ولذلك ظهرت تسمية الخليج نسبةً إليها.كما استُخدمت في بعض المصادر تسميات أخرى، مثل بحر البصرة أو خليج البصرة، وهي تسميات مرتبطة بالمناطق والمدن الواقعة على ساحله، لكنها لم تحل محل تسمية الخليج الفارسي في الاستخدام الجغرافي العام.ثالثًا: ظهور مصطلح الخليج العربيأما مصطلح الخليج العربي بصورته السياسية والجغرافية الحديثة، فقد بدأ بالانتشار بصورة أكبر خلال القرن العشرين، وخصوصًا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.وجاء انتشار المصطلح في سياق التحولات السياسية في العالم العربي، وصعود القومية العربية، وتزايد التنافس السياسي بين وإيران.رابعًا: الاستخدام الدوليظل اسم خليج فارس مستخدمًا على نطاق واسع في الخرائط والوثائق والكتب الجغرافية والتاريخية الدولية. كما تستخدم في وثائقها الجغرافية الرسمية تسمية خليج فارسوفي المقابل، تستخدم دول عربية عديدة تسمية الخليج العربي في وثائقها ووسائل الإعلام والمناهج الرسمية، ولذلك أصبح الاسمان مرتبطين أيضًا بالخلاف السياسي المعاصر.من الناحية التاريخية البحتة، تشير الأدلة المتداولة في المصادر القديمة والخرائط والكتابات الجغرافية إلى أن تسمية الخليج الفارسي أقدم من تسمية الخليج العربي المستخدمة اليوم، وأنها استُخدمت عبر فترات تاريخية طويلة من قبل كتّاب وجغرافيين من حضارات مختلفة.أما الخليج العربي فقد أصبح استخدامه واسعًا في العصر الحديث، ولا سيما خلال القرن العشرين، وأصبح جزءًا من الهوية والخطاب السياسي في عدد من الدول العربية.