هل للعراق يد بالهجوم الأخير على السعودية.. صادقون تكشف نتائج التحقيقات

وقال في حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية ، إن "الهجوم الذي استهدف خط أنابيب "شرق-غرب" في ليس من الأراضي العراقية والتحقيقات واللجان الحكومية العراقية خلصت إلى أن مصدر الهجوم ليس ".وأضاف، أن "العراق يرفض التدخل بالدول المجاورة سياسيا واقتصاديا أو تخريبيا بشكل قاطع"، مشددا على أن " تسعى إلى إقامة علاقاتها مع دول الجوار على أساس حسن التعامل".وبين أنه "لم يثبت للسعوديين أو لأي جهة أخرى أن الاستهداف الذي وقع على في ضرب أنبوب شرق-غرب من الأراضي العراقية"، مؤكدا أن "التحقيقات الداخلية للحكومة العراقية أثبتت واللجان أثبتت أن المصدر ليس العراق".وتساءل الجابري عن "سبب توجيه الاتهام إلى جهات عراقية، مستندا إلى اعتبارات جغرافية تتعلق بموقع المناطق القريبة من خط الأنابيب".وأضاف أنه "لو كانت السعودية تمتلك دلائل حقيقية على انطلاق الهجوم من العراق كانت سلمتنا حطام الطائرات"، معتبرا أن "ما أثير بشأن مصدر الهجوم يدخل ضمن تصعيد إعلامي".وأكد الجابري في الوقت نفسه "رفض العراق أي نشاط يستهدف الدول المجاورة من أراضيه".