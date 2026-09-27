بمناسبة الذكرى الـ22.. الشيخ حمودي يشيد بمسيرة السومرية الإعلامية

وأشاد ، بهذه المناسبة، بالمسيرة الإعلامية لقناة ودورها في نقل صوت المواطن وإثراء ، متمنيًا لها دوام التألق والنجاح والمزيد من العطاء.وتأتي تهنئة حمودي بالتزامن مع الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس ، التي تصادف اليوم الأحد 27 أيلول 2026.