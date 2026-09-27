بذكرى التأسيس.. رئيس الجمهورية يشيد بمسيرة السومرية وحرصها على نقل صوت المواطن

وأشاد ئاميدي، بهذه المناسبة، بالمسيرة الإعلامية لقناة ، وحرصها على نقل صوت المواطن والإسهام في إثراء بالرسالة الصادقة، متمنيًا لها دوام التألق والنجاح والمزيد من العطاء.وتأتي تهنئة رئيس الجمهورية لقناة السومرية بالتزامن مع الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، التي تصادف اليوم الأحد 27 أيلول 2026.