كتلة نيابية تكشف كواليس استكمال الكابينة الوزارية: البعض يسعى لخطف وزارات

وقال ، في حديث لبرنامج "علناً" الذي تبثه فضائية ، إن "تأخر استكمال الحكومة يمثل نقطة ضعف كبيرة للنظام والعملية السياسية والحكومة والبرلمان"، مؤكداً أن "التأخير لا يرتبط بخلافات حول الحصص الوزارية، التي قال إنها حُسمت منذ تشكيل الحكومة في منتصف أيار".وأضاف أن "هناك بعض الشيء، ربما اعتراضات خارجية على بعض القوى"، مبيناً أن "بعض القوى السياسية كانت قد اعتمدت سابقاً منهجاً يقوم على عدم تمرير شخصيات لا تحظى بقبول دول خارجية، قبل أن تواجه هي الأخرى اعتراضات على بعض مرشحيها".وأوضح أن " ، وبعد تجربته مع الوزراء الذين اختيروا في المرحلة الأولى، أصبح يمتلك تصورات أكثر وضوحاً بشأن اختيار الوزراء المتبقين"، مشيراً إلى أنه "لن يمس حصص القوى السياسية، لكنه سيكون أكثر تدخلاً في تحديد مواصفات الشخصيات التي ستتولى الحقائب".وتوقع العيساوي أن "يبدأ خلال هذا الأسبوع إجراءات عملية لحسم الوزارات المتبقية، تتضمن طلب السير الذاتية وترشيح أكثر من شخصية لكل حقيبة وإجراء مقابلات معهم، بهدف اختيار مرشحين ينسجمون مع توجهات الحكومة".وفي ما يتعلق بالحقائب المتبقية ضمن حصة المكون السني، أوضح العيساوي أن "الوزارات الثلاث هي التخطيط والثقافة والدفاع"، مبيناً أن "وزارتي التخطيط والثقافة محسوبتان على ومن معه، فيما حُسمت لتحالف حسم".وأشار إلى أن "الضغوط المحتملة قد تتركز على مواصفات المرشحين وليس على أصل الاستحقاقات، من خلال مطالبة القوى السياسية بتقديم أسماء تتوافق مع معايير محددة".وكشف العيساوي عن "وجود تحركات من بعض الأطراف للحصول على ، رغم كونها من استحقاق تحالف عزم، الذي سبق أن قدم مرشحه للوزارة خلال الجولة الأولى".وأكد أن "العرف السياسي السائد يقضي ببقاء استحقاق الوزارة للكتلة نفسها حتى في حال عدم تمرير مرشحها مرة أو أكثر"، لافتاً إلى أن "الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كانت محاولات تغيير بعض الاستحقاقات ستستمر أم أن المسار سيتجه نحو تثبيتها واستكمال تشكيل الحكومة".