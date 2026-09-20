مدير عام مؤسسة السومرية يعزي حاكم الزاملي بوفاة والده

وقال الأستاذ في برقية التعزية: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الأخ ، النائب الأول لرئيس الأسبق، بوفاة والدكم السيد ، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته".وأضاف: "وإذ أشارككم ألم هذا المصاب، أسأل أن يربط على قلوبكم بالصبر والثبات، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان".