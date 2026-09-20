نائب يكشف العقود المشمولين بالتثبيت على الملاك.. وموعد وصول موازنة 2027

وقال في حديث لـ ، إن "جميع العقود بمختلف مسمياتهم، بما في ذلك عقود الـ50 والـ150 وعقود الداخلية، وجميع العقود في مختلف الدوائر، سيتم تثبيتهم دون قيد أو شرط في جميع المحافظات، وحتى ".وأضاف أن "هذا الإجراء سيكون ضمن موازنة 2027، التي من المقرر أن تصل إلى خلال شهر تشرين الأول المقبل".وكانت قد أعلن وزير المالية ، في وقت سابق من اليوم الأحد، إدراج نص تثبيت العاملين بصفة عقود على الملاك الدائم ضمن مشروع لعام 2027.وأكد الوزير، خلال اجتماع لإعداد الموازنة، إدراج ملف العقود والأجراء اليوميين ضمن مشروع الموازنة ، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائر المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات، واحتساب الكلف المالية المترتبة على تثبيتهم، وتأمين التخصيصات المالية اللازمة.وأوضح أن الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية، وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية، ونقلت الملف من مرحلة المطالبة إلى مرحلة الإجراءات الرسمية، من خلال إدراجه ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية.