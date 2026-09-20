الدولار ينزل دون الـ159 ألفاًُ.. تراجع جديد مع إغلاق البورصة المحلية

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي تراجعاً أمام الدينار العراقي، اليوم الأحد، في أسواق العاصمة وأربيل مع الاغلاق.



سعر البيع: 158750 دينارًا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 157750 دينارًا مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 158200 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 158150 دينارا مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 158750 دينارًا مقابل 100 دولارسعر الشراء: 157750 دينارًا مقابل 100 دولار.سعر البيع: 158200 دينارا لكل 100 دولارسعر الشراء: 158150 دينارا مقابل 100 دولار.