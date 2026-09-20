التعليم تصدر تنويهاً هاماً للطلبة المتقدمين إلى القبول الجامعي

ودعت الوزارة في بيان، "الطلبة المتقدمين إلى الجامعي الموحد للسنة الدراسية 2026–2027 من خريجي الدراسة الإعدادية والتعليم المهني والدراسة الإسلامية وبقية فئات الطلبة الذين لا يمتلكون معلومات دخول إلى تطبيق (منصة قدم)، إلى الدخول إلى التطبيق واختيار خيار (لا أمتلك معلومات الدخول) لغرض توليد حساب واستكمال البيانات غير المكتملة".وذكرت الوزارة، ان "هذه الإجراءات تتيح للطلبة حجز موعد إلكتروني لمراجعة مراكز التدقيق والمصادقة في الجامعات الحكومية القريبة من محل سكناهم، لغرض تدقيق الحساب والبيانات والمصادقة عليها استعداداً للتقديم إلى قنوات القبول الجامعي الموحد عند إطلاقها".وبينت ان "مراكز التدقيق والمصادقة تشمل الجامعات الحكومية القريبة من سكنهم (بغداد والمستنصرية والتكنولوجية والبصرة، والموصل وذي قار وميسان وواسط والمثنى والكوفة والقادسية وبابل وكربلاء والأنبار وديالى وتكريت وكركوك) للمصادقة على الحساب والبيانات".وطالبت الوزارة "الطلبة المشمولين إلى المباشرة بهذه الإجراءات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 أيلول 2026 واستكمال متطلبات حساباتهم وبياناتهم ضمن الاستعدادات الخاصة بالتقديم إلى قنوات القبول الجامعي الموحد حال اطلاقها".