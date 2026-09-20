العزم يبحث مع وزير الموارد المائية تحديات ملف المياه

وذكر لتحالف العزم، في بيان، أن "اللقاء عقد في مقر ببغداد، وجرى خلاله بحث عدد من الملفات المتعلقة بإدارة المياه وتأمين الاحتياجات المائية للمحافظات".كما تناول اللقاء "أهمية متابعة المشاريع والإجراءات الهادفة إلى تحسين المتاحة، ومعالجة الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين والمحافظات".وأكدت الهيئة "أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية، والعمل على معالجة الملفات ذات الصلة وفق الأطر الفنية والقانونية وبما يخدم المصلحة العامة".