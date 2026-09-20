فحص اللحوم يحسم الجدل في الناصرية: ليست خنزيراً لكنها تالفة

وقالت الدائرة في بيان، إن "فرق الرقابة الصحية ضبطت، يوم الجمعة الموافق 18 أيلول 2026، كميات من اللحوم خلال إحدى جولاتها الرقابية لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية".وأضافت أنه "جرى أخذ عينات من اللحوم المضبوطة وإرسالها إلى المختبرات المختصة في لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث أظهرت النتائج أن اللحوم ليست من لحوم الخنازير، لكنها تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري".وأكدت "اتخاذ الإجراءات الصحية والقانونية اللازمة بحق المخالفين، وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين".