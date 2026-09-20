وزير المالية يعلن تثبيت العقود على الملاك الدائم ضمن مشروع الموازنة المقبلة

وأكد الوزير، خلال اجتماع لإعداد الموازنة، إدراج ملف العقود والأجراء اليوميين ضمن مشروع ، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائر المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات، واحتساب الكلف المالية المترتبة على تثبيتهم، وتأمين التخصيصات المالية اللازمة.وأوضح أن الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية، وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية، ونقلت الملف من مرحلة المطالبة إلى مرحلة الإجراءات الرسمية، من خلال إدراجه ضمن مشروع الموازنة .