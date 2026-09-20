المحكمة الاتحادية تؤجل البت بملف تشكيل حكومة كوردستان

– محلي

قررت (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأحد، تأجيل النظر في قضية تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان إلى الشهر المقبل.

ووفقاً للمعلومات الواردة، حددت المحكمة يوم 26 من شهر تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لعقد الجلسة المخصصة لهذا الشأن.