التعليم تمنح الجامعات صلاحية استضافة الطلبة بين الدراستين الصباحية والمسائية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "قررت منح الجامعات الحكومية صلاحية استضافة طلبة المراحل الدراسية الأولى والثانية والثالثة من الدراسة المسائية إلى الدراسة الصباحية وبالعكس، وفي أضيق الحدود ضمن القسم والكلية والجامعة نفسها للسنة الدراسية 2026–2027".وتابعت انها "وافقت على منح الجامعات الحكومية صلاحية استضافة طلبة المراحل الدراسية المنتهية من الدراسة المسائية إلى الدراسة الصباحية وبالعكس وفي أضيق الحدود ضمن القسم والكلية والجامعة نفسها، للسنة الدراسية 2026–2027، استثناء مما ورد في الفقرة (1) من البند (ح/9) من ضوابط الاستضافة التي سبق تعميمها على الجامعات كافة".وبينت ان "هذا الإجراء يأتي مراعاة للظروف الدراسية للطلبة وتمكينا للجامعات من معالجة الحالات التي تستدعي الاستضافة ضمن الحدود والضوابط المعتمدة".