الجنائية المركزية: السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان " المركزية اصدرت حكمين بحق مدانين اثنين ينتميان إلى جماعة القربان المنحرفة"،واضافت ان " المدان الأول، الذي يحمل فكراً دينياً منحرفاً أقدم على تحريض المدان الثاني على الانتحار، وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات استناداً لأحكام المادة 9 من قانون حظر والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".وتابعت ان "المحكمة نفسها أصدرت حكماً ثانياً بحق المدان الثاني بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، وفقاً لأحكام المادة 9 من القانون ذاته، مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".