الرشيد يطلق قروضاً لشراء منظومات الطاقة المتجددة بمبلغ (30) مليون دينار

وذكر المصرف في بيان ورد لـ ، ان "القروض تشمل المواطنين والموظفين، وتُمنح بفائدة إجمالية تبلغ 3% سنوياً، فيما تصل مدة السداد إلى 7 سنوات، تتضمن فترة إمهال تصل إلى 6 أشهر".واضاف ان " المبادرة تأتي في إطار دعم استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية".