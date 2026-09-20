1.4 مليون طالب توجهوا اليوم إلى مقاعدهم الدراسية

وقال مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في حازم الأمير، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الطلبة الذين سينخرطون بالعملية التعليمية ضمن الدراسات الصباحية والمسائية لمراحل الثاني والثالث والرابع، فيما باشر البعض منهم بمرحلتي الخامس والسادس بحسب التقويم الجامعي للسنة الدراسية".وأكد أن "الوزارة بدأت استعداداتها مبكراً في تهيئة الأجواء والبيئة الجامعية منذ العطلة الصيفية مع استنفار الجهود العلمية والإدارية والاكاديمية وتهيئة القاعات والمختبرات والجدول الخاص بكل مرحلة لـ 132 جامعة، بواقع 37 حكومية بضمنها أربع جامعات تقنية، فضلاً عن 95 جامعة وكلية أهلية ببغداد والمحافظات".من جانبه، بين مدير والاتصال الحكومي في حمدي اسماعيل الكلي للصحيفة الرسمية وتابعته نيوز، أن "العام الدراسي بدأ اليوم في الجامعة المستنصرية بمشاركة نحو 23 ألفاً و435 طالباً بالدراسات الصباحية، ونحو تسعة آلاف و973 طالباً في الدراسات المسائية للمراحل الدراسية مافوق الأولى، موزعين بين 14 كلية علمية وإنسانية".وبين أن "(2026 – 2027) يعد من الأعوام المميزة للجامعة، بعد افتتاح أقسام وتخصصات نادرة وجديدة منها فرع النووية في والذي تم إدراجه رسمياً ضمن دليل المركزي للعام الدراسي الحالي، وضمن خطة استراتيجية شاملة لتحديث التعليم الأكاديمي فيها".