مديرية شؤون المخدرات تكشف تفاصيل ما حدث في "الشطرة"​

كشفت لشؤون ، اليوم السبت، تفاصيل ما حدث في "الشطرة"​ بمحافظة ، مشيرة الى اعتقال شخصين.

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وجاء في بيان للمديرية، "في عملية أمنية حاسمة، تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات من إلقاء القبض على متهمين اثنين، وضبط (1) كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة في ".

وأضاف البيان "وخلال تنفيذ واجب إلقاء القبض، أقدم المتهمان في محاولة يائسة على إطلاق النار باتجاه القوة المنفذة، لثني عزيمة الأبطال، ما استوجب الرد عليهما وتبادل إطلاق النار وفق قواعد الاشتباك، وأسفر الحادث عن إصابة ضابط برتبة عقيد، مدير مخدرات شمال ذي قار، بطلقتين، إحداهما في منطقة البطن والأخرى في الساق، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح، وحالته الصحية الآن مستقرة".

وتابع البيان "تعرض المتهمان لإصابات مختلفة، وضبط بحوزتهما سلاح من نوع كلاشنكوف، ومخازن أعتدة، وخمس رمانات يدوية".

وكان مصدر أمني في أفاد، اليوم السبت، باندلاع اشتباكات مسلحة "عنيفة" بين قوة أمنية ومطلوبين بتهمة الاتجار بالمخدرات في قضاء شمالي المحافظة.