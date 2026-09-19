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قرار حكومي يخص الأطفال المصابين بالسكري
محليات
2026-09-19 | 11:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
242 شوهد
وجه رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم السبت، بتوفير التخصيصات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح
الزيدي
استقبل مجموعة من الأطفال المصابين بمرض السكري، من أعضاء جمعية رعاية أطفال السكري، بحضور
وزير الصحة
".
وأكد الزيدي بحسب البيان، أن "رعاية الأطفال المصابين بالسكري والوقوف إلى جانبهم تمثل مسؤولية إنسانية وحكومية"، مشدداً "على اهتمام الحكومة بتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية والعلاجية لهم، وتمكينهم من مواصلة حياتهم ودراستهم ونشاطاتهم بصورة طبيعية".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء
وزارة المالية
بـ"توفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة
الصحة
، لتأمين العلاجات والأجهزة والمستلزمات الطبية التي يحتاجها الأطفال المصابون بالسكري"، مؤكداً أن "احتياجاتهم الصحية تحظى باهتمام مباشر من الحكومة".
واضاف البيان، ان "رئيسة جمعية رعاية أطفال السكري لينا سمير فائق، خلال اللقاء، استعرضت أبرز احتياجات الأطفال ومتطلباتهم، معربة عن "شكرها وتقديرها لمبادرة رئيس مجلس الوزراء باستقبال الفريق، وتوجيهاته بتأمين احتياجات الأطفال من العلاج والأجهزة الطبية".
واختتم البيان، انه "في ختام اللقاء، قدّم الأطفال فعالية فنية عبّروا فيها عن إرادتهم وثقتهم بأنفسهم، وبأن المرض لا يحول دون مواصلة الحياة وتحقيق الطموحات".
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اطفال السكري
المكتب الإعلامي
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