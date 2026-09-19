قرار حكومي يخص الأطفال المصابين بالسكري

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح استقبل مجموعة من الأطفال المصابين بمرض السكري، من أعضاء جمعية رعاية أطفال السكري، بحضور ".وأكد الزيدي بحسب البيان، أن "رعاية الأطفال المصابين بالسكري والوقوف إلى جانبهم تمثل مسؤولية إنسانية وحكومية"، مشدداً "على اهتمام الحكومة بتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية والعلاجية لهم، وتمكينهم من مواصلة حياتهم ودراستهم ونشاطاتهم بصورة طبيعية".ووجّه رئيس مجلس الوزراء بـ"توفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة ، لتأمين العلاجات والأجهزة والمستلزمات الطبية التي يحتاجها الأطفال المصابون بالسكري"، مؤكداً أن "احتياجاتهم الصحية تحظى باهتمام مباشر من الحكومة".واضاف البيان، ان "رئيسة جمعية رعاية أطفال السكري لينا سمير فائق، خلال اللقاء، استعرضت أبرز احتياجات الأطفال ومتطلباتهم، معربة عن "شكرها وتقديرها لمبادرة رئيس مجلس الوزراء باستقبال الفريق، وتوجيهاته بتأمين احتياجات الأطفال من العلاج والأجهزة الطبية".واختتم البيان، انه "في ختام اللقاء، قدّم الأطفال فعالية فنية عبّروا فيها عن إرادتهم وثقتهم بأنفسهم، وبأن المرض لا يحول دون مواصلة الحياة وتحقيق الطموحات".