البنك المركزي يكشف سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق

وذكر بيان للبنك المركزي ورد لـ ، أنه "في ظل ما تتناوله بعض وسائل الإعلام حول ارتفاع الأسعار وتباطؤ حركة السوق، يعلن أن لديه كفاية الاحتياطيات الاجنبية في تلبيته كافة الطلبات على العملة الأجنبية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية، وطلبات المسافرين من الدولار النقدي حسب سعر الصرف الرسمي المعتمد".وتابع، أن "الارتفاع في سعر الصرف في الأسواق المحلية يعود إلى المضاربات في الأسواق والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة لإرباك الأوضاع الاقتصادية والمالية من قبل بعض المستفيدين من هذه الحالة".وأكد البنك المركزي العراقي "استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفق الأغراض والقنوات المعتمدة، بما يضمن انسيابية الاستيرادات وتوفير احتياجات السوق المحلية".ودعا البنك المركزي العراقي المواطنين إلى "اعتماد المعلومات والبيانات الرسمية الصادرة عنه حصراً، وعدم الانسياق وراء الأخبار أو المعلومات المتداولة عبر مصادر غير موثوقة، وفي حال وجود أي مخالفات او استفسارات، يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى والبلاغات عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي".