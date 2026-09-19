انخفاض الحرارة مؤقت والارتفاع قادم لثلاثة أيام متتالية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس ويم غد الاحد سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحوا على العموم، مع تواجد بعض الغيوم المتفرقة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة عدا الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية فتكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا على العموم، مع تواجد بعض الغيوم المتفرقة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى فتكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس الاربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".