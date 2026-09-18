استدرجوه بحجة علاج المواشي.. تحرير دكتور بيطري من الخطف في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بعملية نوعية بعد ورود معلومات عن اختطاف دكتور بيطري من قضاء المدينة على إثر اتصال من مجهولين به وطلبوا منه معالجة المواشي وتم استدراجه وخطفه وطلب فدية قدرها 300 مليون دينار عراقي، وعلى الفور تم تشكيل قوة أمنية مشتركة من مديرية شرطة شمال ".وتابعت انه "تمكنت القوة من تحديد موقعه داخل منطقة نائية في أهوار زجري بين حدود البصرة وذي قار بعد مطالبة الخاطفين بفدية قدرها 300 مليون دينار".ولفتت الى انه "بعملية أمنية دقيقة جرى رصد الموقع بطائرة مسيّرة ومداهمته ما الخاطفين على الفرار بواسطة زورق نوع شختورة فيما تمكنت القوة من تحرير المخطوف"، مبينة انه "تمتسليمه الى ذويه وعادت كافة القوة من الواجب بدون حادث يذكر".