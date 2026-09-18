الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات بمعلومات من داخل السجون

وذكر الجهاز، في بيان ورد لـ ، أنه "بناءً على معلومات استخبارية وردت من داخل أحد السجون، تمكنت مفارز الفريق التكتيكي في ، بالاشتراك مع المركز الأمني الاستخباري في دوائر الإصلاح، وبعد استحصال الموافقات القضائية، من الإطاحة بمتهمين اثنين خارج السجن، وضبط بحوزتهما (1.25) كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة، فضلاً عن أدوات للتعاطي".

وأضاف البيان، أنه "وفي ، قادت اعترافات عدد من الموقوفين إلى تحديد هوية تاجر مخدرات متورط في تهريب المواد المخدرة إلى داخل أحد السجون، حيث تمكنت المفارز من الإطاحة به متلبساً بالجرم المشهود".

وأوضح أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".