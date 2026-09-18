معتمد المرجعية يناشد القضاء بإطلاق سراح المتجاوز بحرق صورة السيد السيستاني

وقال معتمد المرجعية العليا الشيخ علي نعمة العقيلي في وثيقة موجهة وتلقتها ، "يهديكم مكتب سماحة المرجع الديني الاعلى ( دام ظله) اطيب تحية".وناشد "الجهات المسؤولة المعنية بقضية الشاب (مصطفى سامي موسى) اطلاق سراحه وتسهيل اجراءات تخلية سبيله ، علما انه لم ترفع ضده اي دعوى شخصية من قبلنا".