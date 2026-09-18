النزاهة تطيح بمنتحل صفة محقق في الهيئة متلبساً بالجرم المشهود بديالى

وأوضحت الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة المُنفَّذة وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنَّ "معلوماتٍ وردت إلى تفيد بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مُحقّقٍ في - ، واستغلالها في ابتزاز عددٍ من الدوائر الحكوميَّة".وأضافت إنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة، وبعد قيامه بأعمال التحرّي والمتابعة، نصب كميناً مُحكماً للمُتَّهم بالتنسيق مع مُديريَّة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في ومُديريَّة في المحافظة، مُؤكّدةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن الإيقاع بالمُتَّهم وضبطه بالجرم المشهود في محل سكنه".وأشارت الهيئة إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمة التحقيق وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".