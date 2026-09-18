النقل تعلن دخول كامل سماء العراق ومجاله الجوي ضمن مسؤولية السيادة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف مباشر من رئيس علي فالح ، ومتابعة مستمرة من وزير النقل وهب سلمان الحسني، ومع اقتراب احتفال العراقيين بيوم السيادة الوطني، نعلن الى أبناء شعبنا، في داخل الوطن وخارجه، عن إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية، ودخول كامل سماء ومجاله الجوي ضمن مسؤولية السيادة، وبقرار وطني خالص وإرادة عراقية أنجزت المهمة بأفضل وجه".واضافت ان "هذا التقدم البالغ الأهمية حصل بتنسيق تام مع للقوات المسلحة ومديره الفريق أول الركن ، وكان ثمرةً للجهود المؤسسية والفنية لأكثر من 10 سنوات، التي تضمنت العمل على برامج ومسارات تؤدي الى رفع كفاءة حركة الملاحة الجوية وانسيابيتها"، موضحة انه "تم التثبيت الفني والتأكيد الرسمي من قبل فريق إدارة المجال الجوي في الجوية، بأن المناطق الجوية العسكرية المدرجة في الدليل الجوي العراقي لم تعد مستخدمة للعمليات العسكرية، كما أن هذا التطور يمهّد لاستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لحذف هذه المناطق من الدليل الجوي العراقي (Iraq AIP)، بالتنسيق مع الجهات المختصة".وتابعت ان "المراقبين الجويين العراقيين كانوا على مدى أكثر من عشر سنوات، خط الأمان الأول في إدارة الحركة الجوية بالقرب من هذه المناطق، من خلال المراقبة المستمرة لمسارات الطائرات، وضمان الفصل الآمن، والتعامل مع مختلف المتطلبات التشغيلية، بما أسهم في المحافظة على سلامة الطائرات والمسافرين".وبينت ان "ما تحقق اليوم هو ثمرة عمل متراكم وجهود متواصلة للكوادر الفنية والمراقبين الجويين"، معبرة عن تقديرها "لكل من أسهم في هذا الملف على مدى السنوات الماضية".وذكر ان "استمرار التنسيق مع العام للقوات المسلحة، وسلطة العراقي، وجميع الجهات ذات العلاقة، لاستكمال الإجراءات الأصولية وتحديث الدليل الجوي العراقي"، موضحة انها "ستستكمل الإجراءات الإسهام في زيادة مرونة استخدام المجال الجوي العراقي، وتحسين انسيابية المدني وتطوير مساراتها، ورفع الكفاءة التشغيلية للملاحة الجوية في العراق".