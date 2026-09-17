اعتقال ثلاثة متهمين اثناء ممارستهم لعب القمار في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الخميس، عن اعتقال ثلاثة متهمين اثناء ممارستهم لعب القمار في .

وجاء في بيان للوكالة، "ضربات استخبارية استباقية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات (استخبارات الشرطة الاتحادية) معتمدة على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية حثيثة للتحركات والمواقع المشبوهة حيث رصدت استخدام دار سكني في بغداد/ جانب تم تحويله الى صالة سرية للعب القمار (الروليت والبلاك جاك) وملاذاً لأرباب السوابق والعناصر المشبوهة".