آل ميرزا يكشف تفاصيل ومراحل الإنجاز الخاصة بمشروع مجاري غماس في الديوانية

وقال مدير عام للمجاري المهندس آل ، إن "الملاكات الهندسية والفنية تواصل أعمال تنفيذ مشروع مجاري قضاء غماس، ضمن جهود المديرية لتطوير البنى التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".وأضاف أن "المشروع يتضمن تنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، وإنشاء خمس محطات رفع مشتركة، فضلاً عن وحدة معالجة مركزية بطاقة تصميمية تبلغ 15 ألف متر مكعب يومياً".وأشار إلى أن "الأعمال متواصلة في صب الشوارع التي أُنجزت فيها أعمال شبكات المجاري"، مؤكداً أن "المديرية العامة للمجاري حريصة على إنجاز المشروع ضمن التوقيتات الزمنية المحددة ووفق المواصفات الفنية المعتمدة".وبيّن أن "إنجاز المشروع من شأنه الإسهام في تطوير البنى التحتية وتحقيق الأهداف الخدمية لأبناء ".