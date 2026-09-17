الموارد: رفع 36 ألف متر مكعب من الترسبات في مشروع ماء البصرة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الموارد المائية ، أنجزت وزارة الموارد المائية/إدارة مشروع ماء – البدعة، أعمال رفع 36 ألف متر مكعب من الترسبات الطينية من الحوض الأيمن للمشروع، ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة".وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "أعمال إزالة الترسبات تهدف إلى زيادة الخزين المائي وتهيئة الحوض للوصول إلى طاقته التصميمية، وتحسين نوعية المياه المخزونة"، مبينةٌ أن "السعة الخزنية للحوض تبلغ 375 ألف متر مكعب من المياه".وأضافت أن "الأعمال تسهم في تأمين المياه بالكمية والنوعية المقررة لمحطة إسالة في ، ودعم استمرارية تجهيز المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين".