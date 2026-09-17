التربية تقرر بدء الدوام المدرسي في 1 تشرين الأول

وذكر المكتب الاعلامي لوزير التربية في بيان، ان الوزارة قررت تقديم موعد بدء الدوام الرسمي للمدارس للعام الدراسي 2026–2027، ليكون في 1 تشرين الأول المقبل، بدلا من الموعد المحدد سابقا، بعد استكمال استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد وتهيئة المدارس والمستلزمات التعليمية والإدارية اللازمة لاستقبال الطلبة والتلاميذ.ووجه وزير التربية ، للتربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وتهيئة المدارس لاستقبال الطلبة والتلاميذ في الموعد الجديد.