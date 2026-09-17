القضاء يوجه بتدوين أقوال الناجيات الأيزيديات على انفراد وإيلاء الخصوصية لهن (وثيقة)

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الاستئناف، وحملت توقيع رئيس القاضي المصلح، فإنه "لمقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى قانون الناجيات الأيزيديات رقم (8) لسنة 2021 وما تضمنه من ضمانات وحقوق للناجيات والمشمولين بأحكامه، وبغية تذليل الصعوبات التي تواجههن أثناء مراجعة المحاكم وحرصاً على إنصافهن من الحيف والتعسف الذي وقع عليهن، يُرجى إيلاء الخصوصية عند تدوين أقوال الناجيات، وإعطائهن المجال كاملاً على انفراد عند تدوين أقوالهن".ونص التوجيه على مراعاة الحالات التي لم يتمكنّ فيها من ذكر أسماء مرتكبي الجرائم بحقهن عند تدوين إفاداتهن سابقاً، وذلك بسبب ظروفهن النفسية والاجتماعية الصعبة التي رافقت تلك المرحلة، داعياً إلى اتخاذ ما يلزم بموجبه.