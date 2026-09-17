الإعلام والاتصالات تنهي البث الرقمي المشفّر غير المرخص في ذي قار وميسان

وذكرت الهيأة في بيان، أن أصبحت خالية حالياً من منظومات البث الرقمي المشفّر غير المرخصة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق 9 مخالفين، ضمن جهودها لتنظيم خدمات البث وإنهاء عمل المنظومات المخالفة.وفي ، أكملت فرق الهيأة الإجراءات الخاصة بهذا الملف، إذ لا توجد حالياً أي منظومة بث رقمي مشفّر غير مرخصة عاملة في المحافظة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 13 مخالفاً.وبذلك بلغ إجمالي المخالفين الذين اتُخذت بحقهم الإجراءات القانونية في المحافظتين 22 مخالفاً، وصولاً إلى إنهاء عمل منظومات البث الرقمي المشفّر غير المرخصة فيهما بصورة كاملة.وتأتي هذه الإجراءات امتداداً للحملة التي تنفذها هيأة الإعلام والاتصالات في المحافظات، والتي أسفرت في وقت سابق عن إنهاء البث الرقمي التلفزيوني غير المرخص بصورة كاملة في ، بعد إيقاف 4 شبكات مخالفة، ضمن جهود الهيأة لإنفاذ الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بقطاع البث، بحسب البيان.وشددت الهيأة، على استمرار مكاتبها وفرقها المختصة في متابعة منظومات البث غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن تنظيم قطاع البث وحماية الطيف الترددي والالتزام بالضوابط واللوائح النافذة.