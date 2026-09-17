التعليم تعلن بدء التقديم الى قناة القبول المباشر في الجامعات الحكومية

وذكرت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في بيان، أن التقديم وإجراء الاختبارات يستمر الى غاية يوم الاحد الموافق 2026/10/4 للتخصصات المشمولة بالقبول المباشر في الكليات لخريجي الدراسة الإعدادية من فروع العلمي والأدبي والفنون والمهني والإسلامي ومعاهد الفنون والدراسات الموسيقية.وأضافت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن الكليات المعنية بقناة المباشر هي كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وكليات وأقسام الآثار وأقسام اللغة الكردية والتركية والسريانية وقسمي رياض الأطفال والاقتصاد المنزلي وكليات العلوم الإسلامية والفقه وكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى وكليات واقسام الزراعة وكلية تقنيات علوم الرياضة التطبيقية واقسام (اللغة العربية، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، السياحة، علم النفس).وأكدت الدائرة انه يتوجب على الطلبة المتقدمين إلى كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكلية تقنيات علوم الرياضة التطبيقية سحب استمارة التقديم والفحص الطبي قبل مراجعة الجامعة لإجراء الاختبار من خلال تطبيق (منصة قدم).