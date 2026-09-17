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التعليم تقرر احتساب السنة الدراسية 2026 - 2025 سنة عدم رسوب للطلبة المرقنة قيودهم
محليات
2026-09-17 | 07:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
63 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
قررت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
احتساب السنة الدراسية 2026/2025 سنة عدم رسوب للطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز متطلبات السنة الدراسية بنجاح، وذلك لمعالجة أوضاعهم الدراسية وإتاحة فرصة لاستمرارهم في الدراسة.
ونص القرار على احتساب السنة الدراسية 2026/2025 سنة عدم رسوب للطلبة الذين سيتم ترقين قيودهم حصراً ولجميع قنوات
القبول
وللدراستين الصباحية والمسائية والمراحل الدراسية كافة، باستثناء الطلبة الذين رقنت قيودهم بسبب الغش أو التزوير أو العقوبات الانضباطية، بحسب بيان لوزارة التعليم.
واشترط القرار ألا يكون الطالب قد استفاد سابقا من احتساب سنة عدم رسوب خلال سنوات دراسته، فضلا عن عدم استفادته من أي قرار سابق لعودة الطلبة المرقنة قيودهم.
وأكدت
وزارة التعليم العالي
، أن القرار يأتي في إطار معالجة الحالات الدراسية للطلبة وإتاحة الفرصة للمشمولين منهم بمواصلة دراستهم وفق الضوابط والتعليمات النافذة.
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