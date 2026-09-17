التعليم تقرر احتساب السنة الدراسية 2026 - 2025 سنة عدم رسوب للطلبة المرقنة قيودهم

ونص القرار على احتساب السنة الدراسية 2026/2025 سنة عدم رسوب للطلبة الذين سيتم ترقين قيودهم حصراً ولجميع قنوات وللدراستين الصباحية والمسائية والمراحل الدراسية كافة، باستثناء الطلبة الذين رقنت قيودهم بسبب الغش أو التزوير أو العقوبات الانضباطية، بحسب بيان لوزارة التعليم.واشترط القرار ألا يكون الطالب قد استفاد سابقا من احتساب سنة عدم رسوب خلال سنوات دراسته، فضلا عن عدم استفادته من أي قرار سابق لعودة الطلبة المرقنة قيودهم.وأكدت ، أن القرار يأتي في إطار معالجة الحالات الدراسية للطلبة وإتاحة الفرصة للمشمولين منهم بمواصلة دراستهم وفق الضوابط والتعليمات النافذة.