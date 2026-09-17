جنايات كربلاء: الحبس الشديد بحق مدان انتحل صفة لواء في هيئة الحشد

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن المدان أقدم على انتحال هذه الصفة للحصول على منفعة مادية من مواطنين مقابل وعود كاذبة بالتعيين في مؤسسات الدولة، كما ضبط بحوزته بندقية، ومسدس، وبطاقات دفع إلكتروني، وشعارات للقوات الأمنية، بالإضافة إلى هويات وباجات مزورة، وحقيبة تحتوي على معاملات ومبالغ مالية.وأضاف أن الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام المادة (أولاً/ 1 و2) من القرار المرقم 160 لسنة 1983، واستدلالاً بالمادة (132/ 3) من قانون العقوبات.