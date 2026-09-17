نائب يزف نبأ ساراً بشأن عقود وزارة الداخلية

وأكد في بيان، أن هذا الملف يأتي ثمرةً للمتابعة المستمرة والإصرار من قبل والدفاع النيابية وبقية أعضاء ، مشيراً إلى أن تثبيت المتعاقدين سيكون في صدارة الملفات التي سيتم العمل عليها خلال إعداد الموازنة، وصولاً إلى تثبيتهم بشكل نهائي وإنهاء هذا الملف لضمان حقوقهم.وختم بيانه بالتأكيد على استمرار المتابعة والعمل حتى التضمين الرسمي للتخصيصات المالية الخاصة بهم ضمن موازنة 2027.