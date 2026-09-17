الخريف يستعد للدخول إلى العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في ".وأضافت أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً على العموم ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تبقى مقاربة في المنطقة الجنوبية"، مشيرة إلى أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة تنخفض على العموم".ولفتت إلى أن "الإثنين القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى بينما تبقى مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".