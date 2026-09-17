النزاهة تضبط منتسباً في شرطـة الأنبار متلبساً بجريمة الرشوة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "فريقاً من مكتب تحقيق تمكَّن من ضبط أحد مُنتسبي مُديريَّة شرطة ، مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة من أحد المُواطنين"، مُبيّنةً أنَّ "المُتَّهم أقدم على ابتزاز المُواطن ومُساومته، بعد زعمه وجود أمر قبضٍ صادرٍ بحقّه، وطلب منه المبلغ الماليّ مقابل إلغائه".وأشارت الهيئة إلى أنَّه "جرى عرض المُتَّهم بصحبة المضبوطات في العمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، على قاضي الأنبار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".