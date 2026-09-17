اخماد حريق اندلع فجرا في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني نجحت بجهود استثنائية وسريعة، في إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين في منطقة بالعاصمة ، حيث يضم الطابق الأول منها محلات وأسواقاً تجارية، فيما يشغل الطابق الثاني مقهى (كوفي شوب)".واضافت ان "الفرق واجهت تحدياً ميدانياً كبيراً تمثل باحتواء النيران القريبة من مولدات كهربائية وخزين ضخم جداً من وقود الكاز، إلا أنها استبست في محاصرة الحريق وعزله بحرفية عالية تمكنت من خلالها من إبعاد خطر النيران تماماً عن الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث".وتابعت انها "اكملت أعمال الإخماد والتبريد بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية تُذكر، مع تقليص الأضرار المادية إلى أدنى حد ممكن."، موضحة ان "الجهات المختصة فتحت تحقيقا رسميا، مع استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق والوقوف على ملابساته".