ما حقيقة المعلومات عن نية السعودية لاستهداف مقرات الحشد الشعبي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن " تنفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور برقية تتضمن معلومات استخباراتية عن وجود نية لدى لاستهداف مقرات ".وأكدت الوزارة أن "ما تم تداوله في هذه البرقية عارٍ عن ، ولا يستند إلى أي وثيقة أو مصدر رسمي صادر عن وزارة الدفاع"، داعية وسائل الإعلام إلى "عدم تداول مثل هذه المعلومات غير الدقيقة، لما قد تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة البلبلة".ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ايضاً إلى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية في استقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشأن الأمني والعسكري، والمتمثلة بالموقع الرسمي للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها".