خلال شهر.. 13 ألف حركة جوية سجلتها المطارات والأجواء العراقية

وقال مدير عام لإدارة المطارات والملاحة الجوية، الكابتن سعد، في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل 12,811 حركة جوية مدنية خلال شهر آب 2026، شملت حركة الطائرات في المطارات العراقية والطائرات العابرة للأجواء العراقية".وتابع، أن "حركة الطائرات المدنية في المطارات العراقية بلغت 9,536 حركة، توزعت بواقع 4,811 رحلة إقلاع و4,725 رحلة هبوط، فيما سجلت حركة الطائرات المدنية العابرة للأجواء العراقية 3,275 حركة".وأضاف أن "الإحصائيات أظهرت تصدّر حركة الطائرات بنسبة 45%، يليه الأشرف بنسبة 23%، ثم بنسبة 17%، فيما توزعت النسب المتبقية على عدد من المطارات العراقية".وأكد أن "هذه الإحصائيات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الحركة الجوية ومستويات التشغيل والجاهزية العالية التي تبديها ملاكات الشركة بشكل عام، بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة المطارات وحركة في ".