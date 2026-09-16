بغداد تتحرك على الأسواق والبسطات

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "أمانة تقوم باستمرار بعملية تنظيم الأسواق الشعبية والمحال التجارية خصوصاً أصحاب البسطات والأسواق بداخل العاصمة بغداد"، مبيناً أن "عدة أسواق بالعاصمة تمت إزالتها بالكامل وأعمال التطوير والتأهيل مستمرة".وأضاف أن "سوق مريدي وهي سوق قديمة قبل عام 2003 تمت إزالتها بالكامل ونشهد الآن أعمال تطوير وتأهيل الشارع الرئيس وافتتاحه أمام العجلات"، مشيراً إلى أن "عدداً من الأسواق داخل العاصمة بغداد تمت إزالتها بشكل كامل".وأوضح أن "بعض المناطق وجدنا لها بديلاً، فسوق مريدي وبعض الأسواق بمدينة سيتم إنجاز سوق متكاملة نموذجية خلف السدة خلف نهاية شارع الداخل"، لافتاً إلى أن "هذه السوق ستكون بديلة لأصحاب البسطات التي تمت إزالتها في الأسواق في ".وتابع أن "560 محلاً نموذجياً ستكون بديلة عن البسطات التي تمت إزالتها، أما في المناطق الأخرى فيتم تنظيم أصحاب البسطات من خلال إنشاء بسطات متحركة موحدة على أن لا يستغلوا كامل الرصيف وتكون هناك مسافة لسير المواطنين".وأشار إلى أن "سوق الشرطة الرابعة تمت إزالتها وتشهد الان أعمال تطوير وتأهيل، إذ سيكون هذا الشارع نموذجياً بعد غلقه من أصحاب البسطات"، مؤكداً أن "أمانة بغداد جادة بإيجاد حلول لأصحاب البسطات وفتح الشوارع المغلقة المستغلة من أصحاب البسطات".وأكد، أن "أمانة بغداد ترفض بشكل قاطع أي مشيد ثابت على الرصيف، لكنها بنفس الوقت لا تقطع أصحاب الدخل المحدود من أصحاب العربات المتنقلة"، موضحاً أن "هذه هي الخطة المتكاملة لأمانة بغداد داخل العاصمة في تنظيم أصحاب البسطات المتحركة".ولفت إلى "رفع أي بسطة ثابتة على الرصيف واستغلال الأرصفة بشكل كامل، كون الرصيف هو ملك عام وليس لشخص".