وزارة التربية تعلن نتائج المرحلة الثانية من اختبارات الموهوبين

وذكر بيان للوزارة، انه "شملت الاختبارات الذكاء والقدرات والتحصيل والذاكرة والإبداع، وفق الضوابط والتوقيتات المعتمدة".وأضاف البيان، "يمكن للطلبة وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتائج إلكترونيا عبر بوابة الاستعلام، باختيار وكتابة الاسم الثلاثي للطالب، ثم الضغط على استعلام عن النتيجة من خلال الرابط: