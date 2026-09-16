إقليم كردستان يتضامن مع الرياض ويؤكد: أمن المملكة وسلامة مقدساتها خط أحمر

وشددت الدائرة في بيان رسمي على أن أمن وسيادتها وسلامة أراضيها يمثل مرتكزاً أساسياً لأمن واستقرار المنطقة برمتها، معربةً عن رفضها القاطع لأي اعتداءات تطال الأعيان المدنية أو تعرض أرواح المواطنين والمقيمين والزوار للخطر.وأشار البيان إلى أن محاولة استهداف المكرمة - بما تمثله من مكانة دينية وروحية مقدسة لدى الأمة الإسلامية - تعد تطوراً بالغ الخطورة يمس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف ، مما يستوجب مواقف حازمة وإدانة صريحة من .وأكدت دائرة العلاقات الخارجية تضامن حكومة إقليم كوردستان الكامل مع المملكة في اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها، مجددةً موقفها الثابت بعدم جواز اتخاذ الخلافات ذريعةً لاستهداف المقدسات والمدنيين، وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تحظر المساس بحرمة الأماكن الدينية والأعيان المدنية.