بينها اللحوم.. العراق يمنع استيراد 33 مادة غذائية

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن "آلية فعالة ونافذة ضمن الروزنامة الزراعية التي تم من خلالها منع استيراد 33 مادة غذائية بشكل تام، من بينها الأغنام والشحوم المصنعة والعجول لغرض التربية والحيوانات المهددة بالانقراض وأسماك البيران المفترسة واللحم المفروم بجميع أنواعه وأجزاء الذبيحة من الرأس والأطراف والبروتين الحيواني والخيول والحيوانات المفترسة"، بحسب .وأضاف، ان "هناك 15 مادة تخضع للمنع المتغير تشمل محاصيل الخضر مثل الطماطم والخيار والبطاطا والبصل والباذنجان وغيرها ويجري تحديد الاستيراد من عدمه وفق التقارير التي ترفعها اللجان المختصة في والمتابعة بوزارة الزراعة من خلال جولاتها اليومية في علوتي جميلة وزويني إضافة الى علوة ".وأوضح، ان "الوزارة أوقفت حالياً استيراد محاصيل الخضر بطلب من الى رئيس خلال اجتماع وتمت الموافقة على منع استيرادها خلال موسم الإنتاج المحلي"، مبيناً، ان "المنع يكون متغيراً وبعد انتهاء الموسم وفي حال تسجيل شح في بعض المحاصيل تتجه الوزارة ضمن استراتيجيتها الى استيراد هذه المحاصيل".