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امتحان تقويمي لخريجي المجموعة الطبية في الكليات الأهلية
محليات
2026-09-16 | 02:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,533 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشفت
لجنة التعليم العالي
في
مجلس النواب
أن خريجي المجموعة الطبية في الجامعات الأهلية للأعوام السابقة سواء داخل البلاد أو خارجها سيخضعون لامتحانات تقويمية.
وقالت عضو اللجنة سلوى المفرجي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "هناك مقترحاً لإخضاع خريجي المجموعة الطبية في الجامعات الأهلية داخل البلاد وخارجها للأعوام السابقة إلى امتحان تقويمي لترصين
التعليم العالي
والتخلص من الشهادات التي منحت إلى طلبة غير كفوئين في هذا المجال".
وأكدت أن "
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أصدرت هذا العام كتاباً يقضي بأن تكون معدلات المجموعة الطبية في الجامعات الأهلية 95 بالمئة للطب العام و90 بالمئة لطب الأسنان، ولايمكن معادلة شهادة الطالب إذا لم يكن حاصلاً على هذه المعدلات خلال امتحانات الصفوف المنتهية للسادس العلمي".
من جانبه، أشاد عضو مجلس نقابة الأكاديميين العراقيين الدكتور
ماهر جبار
الخليلي خلال حديثه للصحفة الرسمية وتابعته
السومرية
نيوز، بهذا المقترح، داعيا إلى "شمول خريجي الكليات الحكومية بالامتحان التقويمي، فضلاً عن تحديد جهة معينة سواء من
وزارة التعليم العالي
أو البرلمان لمتابعة قبول المتقدمين للمجموعة الطبية سواء داخل البلد أو خارجه وفقاً للمعدلات المعلنة الجديدة".
وأشار الخليلي إلى "وجود مشكلة أخرى في معدلات الطلبة التي تفوق الـ100 بالمئة، لاسيما أن أعدادهم بدأت تتزايد في الأعوام الأخيرة مقابل الافتقار إلى طاقة لاستيعابهم في كليات الطب، ما أدى إلى تفعيل التعليم الموازي والكليات الأهلية".
وتابع أن "زيادة أعداد
الخريجين
تحتاج إلى تعزيز كليات المجموعة الطبية وتطوير وتأهيل وترصين المختبرات والمستشفيات، خاصة في الجامعات الحكومية، على اعتبار أن الجامعات الأهلية تمتلك مثل هذه الامكانية التي تجعلها تبني مستشفيات خاصة لتدريب الطلبة والتدريسيين فيها".
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