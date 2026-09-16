امتحان تقويمي لخريجي المجموعة الطبية في الكليات الأهلية

وقالت عضو اللجنة سلوى المفرجي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "هناك مقترحاً لإخضاع خريجي المجموعة الطبية في الجامعات الأهلية داخل البلاد وخارجها للأعوام السابقة إلى امتحان تقويمي لترصين والتخلص من الشهادات التي منحت إلى طلبة غير كفوئين في هذا المجال".وأكدت أن " أصدرت هذا العام كتاباً يقضي بأن تكون معدلات المجموعة الطبية في الجامعات الأهلية 95 بالمئة للطب العام و90 بالمئة لطب الأسنان، ولايمكن معادلة شهادة الطالب إذا لم يكن حاصلاً على هذه المعدلات خلال امتحانات الصفوف المنتهية للسادس العلمي".من جانبه، أشاد عضو مجلس نقابة الأكاديميين العراقيين الدكتور الخليلي خلال حديثه للصحفة الرسمية وتابعته نيوز، بهذا المقترح، داعيا إلى "شمول خريجي الكليات الحكومية بالامتحان التقويمي، فضلاً عن تحديد جهة معينة سواء من أو البرلمان لمتابعة قبول المتقدمين للمجموعة الطبية سواء داخل البلد أو خارجه وفقاً للمعدلات المعلنة الجديدة".وأشار الخليلي إلى "وجود مشكلة أخرى في معدلات الطلبة التي تفوق الـ100 بالمئة، لاسيما أن أعدادهم بدأت تتزايد في الأعوام الأخيرة مقابل الافتقار إلى طاقة لاستيعابهم في كليات الطب، ما أدى إلى تفعيل التعليم الموازي والكليات الأهلية".وتابع أن "زيادة أعداد تحتاج إلى تعزيز كليات المجموعة الطبية وتطوير وتأهيل وترصين المختبرات والمستشفيات، خاصة في الجامعات الحكومية، على اعتبار أن الجامعات الأهلية تمتلك مثل هذه الامكانية التي تجعلها تبني مستشفيات خاصة لتدريب الطلبة والتدريسيين فيها".