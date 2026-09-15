بارزاني: مليون موظف سيتلقون رواتبهم إلكترونياً عبر المصارف المعتمدة من المركزي العراقي

وقال ، في بيان: "إننا أخذنا على عاتقنا عهداً قبل ثلاث سنوات، بالانتقال من نظام دفع الرواتب النقدي الخاص بحكومة إلى المصارف المجازة، وذلك من خلال مشروع (حسابي) المصرفي"، مبينًا أن "مليون مواطن من متقاضي الرواتب في حكومة إقليم سيتلقون رواتبهم خلال الاسبوع الحالي بصورة الكترونية عبر المصارف الشريكة والمعتمدة من قبل ".وأضاف أن "مشروع (حسابي) مثّل الركيزة الأساسية في التزامنا بتوسيع نطاق الشمول المالي؛ إذ يتيح للمواطنين إمكانية الوصول إلى الائتمان والخدمات المصرفية الحديثة، في حين يسهّل على الحكومة المضي قدمًا في تفعيل آليات الدفع الالكتروني للخدمات العامة"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة أحدثت تحولاً جذرياً لأكثر من مليون مواطن؛ حيث منحهم المشروع استقلالية مالية أكبر، ومكّنهم من إحكام السيطرة على شؤونهم المالية، فضلًا عن إتاحة الوصول إلى شبكةٍ متنامية من أجهزة الصراف الآلي في عموم إقليم كردستان".وتابع "بهذا نكون قد طوينا صفحة الأيام التي كان يصطف فيها المواطنون في طوابير طويلة أمام من أجل استلام رواتبهم"، مقدمًا الشكر "لأبناء شعبنا على صبرهم، وللمصارف الشريكة على دعمها واستثماراتها على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولفريق عمل (حسابي) على إنجاز هذا ".