تنويه هام من المرور بشأن تسجيل المركبات وإجازات السياقة

وذكر بيان للمديرية، أنها "تعلن توقف العمل في مواقع تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة في والمحافظات، وذلك يومي الأربعاء والخميس المقبلين؛ بسبب إجراء أعمال صيانة ضمن منظومة ".وأضاف البيان، أن "العمل سيُستأنف بشكل طبيعي يوم الأحد الموافق 20/9/2026"، موضحاً: "أما بخصوص المراجعين الذين سبق تحديد هذه الأيام موعد مراجعتهم، فسيتم ترويج معاملاتهم أول أيام المباشرة بالعمل".